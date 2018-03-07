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Сельское хозяйство

В Елабужском районе РТ производство молока выросло на 14 процентов

7 марта 2018, 22:47

В сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах района содержится более 10,4 тыс. голов крупного рогатого скота.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). За два месяца в Елабужском районе Татарстана было произведено 3 тыс. 114 т молока, что составляет 114 процентов к уровню аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Увеличили объемы производства молока за два месяца ООО «Вятские зори», агрофирма «Новый Юраш» и сельскохозяйственный потребкооператив «Колос». Среднесуточный удой на одну корову в целом по району составляет 14,4 кг.

В сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах района числится более 10,4 тыс. голов крупного рогатого скота, 4 тыс. 79 голов – овец и коз. 


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