В Елабужском районе РТ производство молока выросло на 14 процентов

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). За два месяца в Елабужском районе Татарстана было произведено 3 тыс. 114 т молока, что составляет 114 процентов к уровню аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Увеличили объемы производства молока за два месяца ООО «Вятские зори», агрофирма «Новый Юраш» и сельскохозяйственный потребкооператив «Колос». Среднесуточный удой на одну корову в целом по району составляет 14,4 кг.

В сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах района числится более 10,4 тыс. голов крупного рогатого скота, 4 тыс. 79 голов – овец и коз.