Женщины зарабатывают быстрее мужчин

(Казань, 7 март, «Татар-информ»). Результаты исследований показали, что женщины увеличивают свои доходы быстрее мужчин (за последние пять лет на 40 процентов против 37). Женщины-клиенты банка в ПФО оформляют больше депозитов, а мужчины более активны с точки зрения оформления кредитных продуктов.

Среди клиентов ВТБ в ПФО женщины демонстрируют большую сберегательную активность, вкладывая свои средства в депозитные продуты. Количество договоров на открытие вкладов у женщин на 70 процентов больше, чем среди мужчин – 72 тысячи против 42 тысяч. При этом средний размер вклада на 20 процентов больше все же у мужчин.

Кредитными продуктами чаще пользуются мужчины. По сравнению с женщинами они оформляют на 46 процентов больше кредитов наличными, на 33 процента — ипотеки. В сегменте автокредитования разница еще существеннее – число автокредитов, оформленных мужчинами в 2017 году, почти в 2,5 раза превышает спрос со стороны женщин. При этом средний размер займа находится на одном уровне и составляет порядка 530 тысяч рублей.

«Статистика показывает, что мужчины более активны с точки зрения оформления кредитных продуктов. Это говорит о том, что в российских семьях финансовую ответственность, по большей части, берет на себя именно “сильный пол”», — прокомментировал Андрей Кутовой, руководитель департамента розничного CRM и продвижения банка ВТБ.

Количество оформленных кредитных карт также больше у мужчин – на 37 процентов. При этом даже несмотря на существующее мнение о том, что женщины совершают более импульсивные покупки, статистика ВТБ говорит о том, что чаще транзакции по картам проводят не они. За последние 5 лет число транзакций у мужчин выросло почти в три раза, в то время как у женщин – только в 2,5.