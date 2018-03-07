Минниханов принял участие в заседании совета АСИ под председательством Путина

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) под председательством Президента России Владимира Путина. Соответствующая информация размещена на сайте главы республики.

На заседании были подведены итоги работы АСИ за шесть лет и намечены перспективы на 2018 год.

В проекты, поддержанные и инициированные агентством, уже вовлечено около полумиллиона человек, включая так называемое сообщество «Клуб лидеров», отметил глава государства.

Благодаря деятельности АСИ в 37 регионах уже открыты детские технопарки — кванториумы. Востребованным оказался и Атлас новых профессий. В течение этого года кванториумы планируется создать в 51 регионе стране.

Государственные средства в объеме 1 млрд рублей получит проект АСИ «Билет в будущее». Его реализация будет начата с нового учебного года, сообщил Президент РФ.

Владимир Путин призвал продолжить работу по созданию благоприятного делового климата в субъектах Федерации. «В рамках национальной предпринимательской инициативы мы существенно обновили законодательство, сняли многие избыточные барьеры. Но здесь важно постоянно двигаться вперед. В рамках использования национального рейтинга состояния инвестиционного климата, такого механизма, как аудит, правоприменительной практики на местах — это все должно прорабатываться дополнительно», — отметил Президент России.

Сегодня необходимо оказывать содействие регионам во внедрении целевых моделей улучшения бизнес-среды. Особые усилия нужно сконцентрировать на поддержке социальных инициатив, направленных на повышение качества жизни людей, подчеркнул Владимир Путин.