В убойных пунктах райпо РТ за два месяца забили почти две тысячи голов крупного рогатого скота

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). За два месяца в убойных пунктах районных потребительских обществ Татарстана было забито 1 тыс. 184 головы крупного рогатого скота. Загрузка производственной мощности составила 34 процента, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В убойном пункте Высокогорского райпо было забито 350 голов крупного рогатого скота (114 процентов к аналогичному периоду 2017 года), Мензелинского – 262 головы (90 процентов), сельскохозяйственном потребкооперативе «Заинский» – 166 голов (54 процента).

При этом недостаточно эффективно работа в этом направлении ведется в Альметьевском и Чистопольском райпо. Нужно обеспечить высокопроизводительное использование каждого убойного пункта, информировать население, как своего, так и близлежащих районов о возможностях убоя скота, отметили специалисты Татпотребсоюза.