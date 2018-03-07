Татарская молодежь Екатеринбурга приглашает на занятия «Йоги по-татарски»

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Лилия Гадельшина). Землячество татарских студентов Уральского федерального университета организовало занятия «Йога по-татарски». По словам председателя землячества Эльдара Бурганова, такие интересные проекты помогают молодым людям в изучении и сохранении татарского языка.

В Екатеринбурге татарская молодежь уделяет особое внимание проектам, помогающим в изучении татарского языка. Среди городской молодежи есть традиция — они собираются каждую пятницу вечером в кафе в клуб татарского языка. В ближайшем будущем в здании Представительства Республики Татарстан в Свердловской области будут организованы уроки для желающих изучать татарский язык. А все, кто уже знает татарский язык, но хотел бы совершенствоваться, смогут ходить на уроки в Дом народов Урала.

«Среди нашей татарской молодежи есть интересные личности. Илина Зарипова, например, занимается йогой. Когда мы попросили ее вести занятия по йоге на татарском языке для татарской молодежи, она с радостью согласилась. Первое занятие прошло в феврале, а следующее состоится на следующей неделе, 11 марта. Первый урок прошел очень интересно, все физические упражнения мы делали под татарские мелодии. К сожалению, зал вмещает не более десяти человек, а желающих может быть еще больше», — сообщил Эльдар Бурганов.

Илине 22 года. «Я сама из города Янаул Республики Башкортостан. В Екатеринбурге живу с 2011 года. Здесь закончила экономико-технологический колледж, получила образование в сфере гостиничного сервиса. Заинтересовалась йогой. Когда я познакомилась с обществом татарской молодежи, мне предложили вести занятия на татарском языке. На первом уроке юноши и девушки ознакомились с особенностями йоги. Ко второму занятию готовлюсь очень тщательно. Хочу провести его только на татарском языке. Я хоть и выросла в татарской семье, в Екатеринбурге мне редко приходится говорить на родном языке. Боюсь, что так татарский язык подзабудется. А сейчас появилась причина, по которой я буду постоянно встречаться и общаться с татарской молодежью. Это будет полезно для меня. Мне здесь очень весело, готова участвовать и в других проектах татарской молодежи», — рассказала Илина Зарипова корреспонденту «Татар-информ».