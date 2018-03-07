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Экономика и финансы

В Казани почти за 50 млн рублей отремонтируют здания Кабмина и трех министерств

7 марта 2018, 18:14

Всего на ремонт административных зданий в Татарстане из республиканского бюджета выделено более 125 млн рублей.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В Казани капитально отремонтируют здания Кабинета министров РТ и трех республиканских министерств — финансов, сельского хозяйства и транспорта. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. 

На эти цели из республиканского бюджета выделено 47,7 млн рублей. 

Расходы включены в тендер на ремонт нескольких административных зданий в Татарстане, в числе которых здание исполкома в Буинске и Бугульме, здание Казанской городской жилищной инспекции, а также гостевой дом при Кабмине. Общая сумма капитального ремонта составит более 125 млн рублей.

На ремонт здания Кабмина РТ направят 28,2 млн рублей. Там проведут отделочные работы и обустроят гигиенические помещения.

В Министерстве финансов за 9,7 млн рублей отремонтируют оконные проемы, двери и фасад. Почти 9 млн также направят на оконные проемы, двери и отделку в Минсельхозе РТ. 

На ремонтные работы в Минтранспорте потратят 867 тыс. рублей. В здании отремонтируют окна, двери, санузлы и фасад.


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