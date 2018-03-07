В Казани почти за 50 млн рублей отремонтируют здания Кабмина и трех министерств

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В Казани капитально отремонтируют здания Кабинета министров РТ и трех республиканских министерств — финансов, сельского хозяйства и транспорта. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На эти цели из республиканского бюджета выделено 47,7 млн рублей.

Расходы включены в тендер на ремонт нескольких административных зданий в Татарстане, в числе которых здание исполкома в Буинске и Бугульме, здание Казанской городской жилищной инспекции, а также гостевой дом при Кабмине. Общая сумма капитального ремонта составит более 125 млн рублей.

На ремонт здания Кабмина РТ направят 28,2 млн рублей. Там проведут отделочные работы и обустроят гигиенические помещения.

В Министерстве финансов за 9,7 млн рублей отремонтируют оконные проемы, двери и фасад. Почти 9 млн также направят на оконные проемы, двери и отделку в Минсельхозе РТ.

На ремонтные работы в Минтранспорте потратят 867 тыс. рублей. В здании отремонтируют окна, двери, санузлы и фасад.