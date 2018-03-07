Челнинцы победили на республиканских соревнованиях по спортивной гимнастике

(Набережные Челны, 7 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске прошел открытый личный Кубок Республики Татарстан по спортивной гимнастике, гле челнинские воспитанницы спортивной школы «Комсомолец» показали блестящие результаты. Об этом сообщает Управление физкультуры и спорта исполкома Автограда.

Так, Александра Быринова заняла первое место в многоборье, в финальных упражнениях на бревне и вольных упражнениях, а также завоевала второе и третье места на брусьях и опорном прыжке по программе второго разряда.

Резеда Улеева стала второй в многоборье по программе КМС. Ульяна Куранова получила «бронзу» в многоборье и в финале на вольных упражнениях по программе первого разряда.

Варвара Ковальчук заняла второе и третье места в финальных упражнениях на бревне и в опорном прыжке по программе первого разряда.

Виталина Садриева показала третий результат в финальных упражнениях на бревне и в вольных упражнениях по программе второго разряда.