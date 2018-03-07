Роза Яппарова: «На татарских спектаклях перевод не нужен»

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Директор Татарского театра кукол «Экият» Роза Яппарова рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», почему в театре практически не пользуются синхронным переводом.

«Я против того, что дети смотрят татарские спектакли в наушниках, с переводом. Это же русский спектакль тогда получается! Если пришли на татарский спектакль, они должны смотреть его на татарском. Вокруг должна звучать татарская речь. У нас есть наушники, но мы их почти никогда не даем, исключение только – фестивали или когда к нам зрители приезжают из других регионов», – высказала мнение заслуженный работник культуры России и Татарстана, директор Татарского государственного театра кукол «Экият» Роза Яппарова.

Она также отметила, что в репертуаре «Экият» 40 спектаклей на русском языке, 13 – на татарском. Роза Яппарова уверена, что искусство игры актера и хорошая акустика зала вполне может донести до зрителя все оттенки и нюансы пьесы.

С ее словами согласна директор Казанского государственного театра юного зрителя Айгуль Горнышева. Она привела в пример недавние гастроли театра Вячеслава Полунина. В «Снежном шоу» вообще не было слов, но актеры играли так, что зрители всех возрастов были не только в восторге, но и принимали в действе активное участие.

