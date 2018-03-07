(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В Казани прораба судят за упавшего с платформы подъемника рабочего, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора Руслан Галиев.

В начале декабря прошлого года на стройплощадке по улице Габишева строительная компания осуществляла монтаж облицовочной плитки с помощью строительного подъемника. Внезапно правая сторона «люльки» обрушилась. Находящийся в ней рабочий упал вниз на двигатель электролебедки. В результате инцидента мужчина получил серьезные травмы головы и грудной клетки.

Как выяснило следствие, пострадавший рабочий не входил в штат подрядной организации, а также не был ознакомлен с правилами безопасности и эксплуатации оборудования. К тому же, рабочий использовал неисправный подъемник.

В произошедшем винят прораба строительной компании. Ему предъявлены обвинения по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, то есть нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».