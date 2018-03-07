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Умер народный артист России Отар Джангишерашвили

7 марта 2018, 17:54

Основателю Волгоградского нового экспериментального театра, режиссеру и председателю регионального Союза театральных деятелей РФ было 74 года.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Ушел из жизни режиссер и народный артист России Отар Джангишерашвили, пишет «Газета.Ру».

Деятель культуры скончался на 75-м году жизни в Волгограде. 

О причинах кончины не сообщается. 

Джангишерашвили был выпускником двух театральных институтов: имени Руставели в Тбилиси и имени Карпенко-Карого в Киеве.

В качестве режиссера он выступал в академическом театре имени Марджанишвили в Тбилиси, в московском театре имени Пушкина, в Ульяновском областном драматическом театре, в столичном Малом театре и в Одесском театре оперетты и других.

Джангишерашвили основал Волгоградский новый экспериментальный театр, являлся профессором кафедры актерского мастерства и режиссуры Волгоградского института искусств и культуры. С 2005 года являлся председателем Волгоградского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ.


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