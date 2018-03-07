Умер народный артист России Отар Джангишерашвили

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Ушел из жизни режиссер и народный артист России Отар Джангишерашвили, пишет «Газета.Ру».

Деятель культуры скончался на 75-м году жизни в Волгограде.

О причинах кончины не сообщается.

Джангишерашвили был выпускником двух театральных институтов: имени Руставели в Тбилиси и имени Карпенко-Карого в Киеве.

В качестве режиссера он выступал в академическом театре имени Марджанишвили в Тбилиси, в московском театре имени Пушкина, в Ульяновском областном драматическом театре, в столичном Малом театре и в Одесском театре оперетты и других.

Джангишерашвили основал Волгоградский новый экспериментальный театр, являлся профессором кафедры актерского мастерства и режиссуры Волгоградского института искусств и культуры. С 2005 года являлся председателем Волгоградского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ.