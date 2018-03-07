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Происшествия

Столкновение со скалой могло стать причиной крушения вертолета Ми-8 в Чечне

7 марта 2018, 16:53

Разбившийся вертолет принадлежал погранслужбе ФСБ.

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Столкновение со скалой могло стать причиной крушения вертолета Ми-8 в Чечне, сообщает Интерфакс.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Чеченской Республике потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежавший погранслужбе ФСБ.
Предварительная причина падения вертолета – столкновение со скалой. Ми-8 производил посадку в горной местности в сложных метеоусловиях.

По данным СМИ, на борту находились девять человек. Двое были найдены живыми. Тела троих погибших обнаружили в ходе спасательной операции.

По факту крушения Ми-8 было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия».

 


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