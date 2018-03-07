(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Столкновение со скалой могло стать причиной крушения вертолета Ми-8 в Чечне, сообщает Интерфакс.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Чеченской Республике потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежавший погранслужбе ФСБ.

Предварительная причина падения вертолета – столкновение со скалой. Ми-8 производил посадку в горной местности в сложных метеоусловиях.

По данным СМИ, на борту находились девять человек. Двое были найдены живыми. Тела троих погибших обнаружили в ходе спасательной операции.

По факту крушения Ми-8 было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия».