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Экономика и финансы

Путин подписал закон о повышении МРОТ

7 марта 2018, 16:44

С 1 мая текущего года минимальный размер оплаты труда составит 11 тыс. 163 рубля.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, пишут «Известия». 

Документ вступит в силу с 1 мая 2018 года.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11 163 рубля в месяц», — говорится в документе.

Совет Федерации одобрил закон 28 февраля текущего года. 

Документ затронет 3 млн человек, из которых 1,6 млн заняты в государственных и муниципальных учреждениях.


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