Путин подписал закон о повышении МРОТ

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, пишут «Известия».
Документ вступит в силу с 1 мая 2018 года.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11 163 рубля в месяц», — говорится в документе.
Совет Федерации одобрил закон 28 февраля текущего года.
Документ затронет 3 млн человек, из которых 1,6 млн заняты в государственных и муниципальных учреждениях.