В Уфе начал вещать телеканал «МАТУР ТВ»

(Уфа, 7 марта, «Татар-информ», Миляуша Латыпова). В Уфе появился новый татаро-башкирский телеканал «МАТУР ТВ».

Сейчас телеканал предлагает своим зрителям песни татарских и башкирских исполнителей. Телеканалом заинтересовались эстрадные артисты Татарстана, Башкортостана и других регионов страны, они присылают в адрес телеканала уже известные и новые клипы, отмечает руководитель «МАТУР ТВ» Артур Мамбетов.

Артур Мамбетов, кстати, по профессии он видеооператор, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ», что идея создания нового телеканала родилась уже давно. «В Башкортостане и в соседнем Татарстане вещает множество национальных каналов. Конкуренция большая, поэтому хочется внести в новый канал некую особенность. Я считаю, что, когда зритель включает телевизор, он хочет и должен увидеть красивую и качественную видеокартинку, и поэтому мы выбираем формат FullHD. Исходя из этого, выбрали соответствующее название телеканала — „МАТУР ТВ“. Что касается проектов, их будет много. Идеи разнообразны. Хотим уйти от уже изученного, шаблонного формата и готовимся предложить аудитории иные проекты, новые лица. Также с нами связались и авторы нескольких известных проектов. Не будем раскрывать все планы, скажем так: каждый человек найдет для себя в „МАТУР ТВ“ интересную передачу. Пока на телеканале в течение суток можно увидеть клипы татарских, башкирских и русских исполнителей», — рассказал Артур Мамбетов.

Телеканал «МАТУР ТВ» можно посмотреть не только по телевизору и в сети Интернет, но и в специальном приложении для платформы Android. Ведущих для телепрограмм «МАТУР ТВ» будут выбирать на кастинге.

Новый телеканал можно смотреть через кабельное телевидение операторов связи «Башинформсвязь» (IP-телевидение), «Кристалл» и «Зеленая точка» или в сети Интернет.