«Маленькие принцессы Татарстана» помогли собрать продукты для одиноких пенсионеров

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Елена Криватре). 3 марта во всех казанских магазинах «Пятерочка, «Карусель» и «Перекресток» прошел благотворительный марафон по сбору продуктов для одиноких пожилых людей «Корзина доброты».

Организаторами акции выступили Фонд продовольствия «Русь» и X5 Retail Group. В рамках акции планировалось собрать 2000 продуктовых наборов для пенсионеров из пяти районов Татарстана. Содействие в проведении акции оказали студенты КФУ и медицинского университета, а также благотворительный фонд Альпари и другие организации.

Так, волонтерами в одном из магазинов города работали девочки из Региональной детской общественной организации «Маленькие принцессы Татарстана». Они уже не первый раз участвуют в подобных акциях и с особым энтузиазмом рассказывали покупателям магазина о том, почему так важно помогать одиноким пенсионерам.

«Мы все помогаем пожилым людям, чтобы они не голодали. Просто у них нет денег, а еще они часто болеют и не могут сами себе ничего купить. Поэтому им нужно помогать. Нам нужно собрать побольше продуктов, чтобы им было что кушать и не приходилось каждый раз ходить в магазин», — поделилась мнением семилетняя Альмира Давлетшина.

К акции присоединились и мамы маленьких волонтеров: «Наши девочки — члены Региональной детской общественной организации „Маленькие принцессы Татарстана“, одно из направлений деятельности которой — благотворительность. Мы учим наших детей делать добро вне зависимости от возраста. Они малышки, но уже могут внести свой вклад в полезное дело», — отметила мама одной из принцесс Гульнара Малафеева.

Покупатели «Пятерочки» с удовольствием откликались на призыв о помощи. Для некоторых это стало отличной возможностью сделать доброе дело, не отрываясь от повседневных забот.

«Я не знала, что проводится акция. Но сегодня, когда пришла в магазин, увидела волонтеров — они рассказали, что собирают продукты для одиноких пенсионеров. И с удовольствием приняла участие: купила консервы, которые легко открываются, чтобы бабушка или дедушка не мучились с ножом, взяла гречки и геркулеса. Я думаю, это самые любимые каши стариков», — рассказала покупательница магазина Светлана Назарова.

Казань стала первым городом в благотворительном марафоне «Корзина доброты». Вслед за столицей Татарстана эстафету примут еще четыре города: Екатеринбург, Нижний Новгород, Москва и Новосибирск. В Москве, в декабре прошлого года, когда марафон проводился впервые, удалось собрать 40 тонн продуктов для 14 тысяч нуждающихся.

«Это первая акция, в которой участвуют все магазины X5 Retail Group в городе в один день — 204 магазина торговых сетей „Пятерочка“, „Карусель“ и „Перекресток“. В рамках такого масштабного марафона волонтеры собирали продукты питания для тех людей, которым они больше всего нужны», — рассказал директор Приволжского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Торопов.

Нужно отметить, что X5 Retail Group не только предоставила площадки для сбора продуктов, но и сама оказала весомую помощь. «К тому объему продовольствия, которое было собрано волонтерами, X5 добавит еще 30 процентов. Таким образом мы не только предоставляем инфраструктуру для сбора продовольственной помощи, но и участвуем сами. Это доброе и очень нужное дело», — отмечает Торопов.

О проведении акции многие жители города узнали заранее и активно интересовались подробностями, рассказывает директор по коммуникациям Фонда «Русь» Анна Алиева.

«Потрясающе, когда одновременно во всех магазинах проходит сбор продуктов. По предыдущему опыту проведения акции мы столкнулись с тем, что многие люди очень хотят помочь, но не знают, где это можно сделать. В этом году на протяжении всей недели перед началом акции мы рассказывали в социальных сетях, что можно прийти в любой магазин „Пятерочка“, „Перекресток“ или „Карусель“, встретить там нашего волонтера в оранжевой жилетке и принять участие в акции, сделать доброе дело», — поделилась Анна Алиева.

Акция проходила с 14.00 дня до 18:00, но многие неравнодушные покупатели начали приносить продукты уже с утра, и к началу марафона корзинки стояли на треть наполненные продуктами, рассказывает представитель Фонда.

«Казань уникальна тем, что нам помогали даже сотрудники магазинов. Сидя за кассой, они рассказывали о том, что здесь будет проходить такая акция. Но если человек пришел утром, ему не только не отказали, его поддержали, приняли продукты и потом передали волонтерам», — рассказала Анна.

Уже на следующий день, 4 марта, волонтеры и сотрудники соцзащиты развезли продуктовые наборы по разным районам Татарстана и передали их нуждающимся бабушкам и дедушкам. Руководство X5 Retail Group планирует и дальше проводить такие добрые акции по всей стране.