«Круглый стол» в Казани соберет ведущих деятелей театров юного зрителя России

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В октябре в Казани пройдет «круглый стол», посвященный теме развития театров юного зрителя в России. На базе казанского ТЮЗа соберутся ведущие театральные режиссеры, артисты, театральные критики.

Об этом рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» директор Казанского государственного театра юного зрителя Айгуль Горнышева. «Специалисты, работающие со школами, будут проводить мастер-классы, опытом поделятся представители Российского академического молодежного театра. Основная тема – ТЮЗ как государственный институт, навигатор нравственного воспитания детей и подростков, неотъемлемая часть жизни ребенка и молодежи», – подчеркнула она.

Айгуль Горнышева уверена, что театр способен восстановить разрушенную коммуникацию между родителями и подрастающими детьми. «Я обязательно буду говорить о важном документе, Стратегии развития республики и города. В нем в фокусе находится именно человеческий капитал, а культура – это как раз тот инструмент, который привлекает, сохраняет и развивает. Дети – наше будущее, наш капитал, от того, какое решение они будут принимать, зависит будущее страны», – считает директор казанского ТЮЗа.

