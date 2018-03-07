(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В Татарстане за придавленного плитой рабочего ответит руководитель управляющей компании, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем смерть рабочего обвиняется руководитель ООО «Управляющая компания агропромышленный комплекс «Апас».

Как стало известно следствию, в сентябре прошлого года организация занималась сносом многоквартирного жилого дома в поселке Апастово. В ходе работ одна из межкомнатных бетонных плит обрушилась и придавила рабочего. От полученных травм мужчина умер на месте.

Руководителя компании обвиняют в том, что он не обеспечил должный инструктаж рабочим, не обеспечил их всем необходимым инвентарем, а также не организовал безопасные условия на месте сноса здания.

Свою вину мужчина полностью признал.