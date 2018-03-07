В Елабуге открылась выставка «Листы Корана»

(Елабуга, 7 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Экспозиция «Листы Корана» — совместный проект Елабужского музея-заповедника и Центра по сохранению исторического и культурного наследия мусульманских народов «Ихтимам» из Уфы, вторая экспозиция представляет арабографическую каллиграфию заслуженного деятеля искусств РТ Наджипа Наккаша.

На первой выставке представлены 54 рукописные страницы из Корана XVIII — XIX веков, обереги, шамаилы, семейная тугра Президента РТ и еще много интересных экспонатов. Особое место здесь занимают четыре уникальных листа, выполненных в XI веке на пергаменте.



«Сегодня здесь представлены такие раритеты, по крайней мере, ХI века у нас еще не было. Это величайшее достояние нашего народа. Я очень надеюсь, что уникальность этих экспонатов оценят не только жители Елабуги, но и соседних городов, а также туристы, которые посетят наш город», — отметила на открытии выставок директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

Рукописные варианты Коранов выполнены профессиональным переписчиком Дамиром Ахматгалиевым. Вместе с другом Николаем Ильнинцким он впервые представляет свою экспозицию. Эту же экспозицию дополняет шамаили — религиозные знаки, основанные на искусстве арабской каллиграфии, а также костюм дервиша. Здесь же можно увидеть семейную тугру Минтимера Шаймиева и Президента РТ Рустама Минниханова.

Вторая выставка, заработавшая сегодня в Едабуге, представляет арабографическую каллиграфию Наджипа Наккаша. «Здесь можно прочесть не только арабские, но и татарские стихи. Даже есть работы, которые я выполнил буквально в январе — феврале этого года», —рассказал автор экспозиции. В художественных композициях можно увидеть не только арабское письмо, но и тексты стихов булгаро-татарских поэтов, начиная от периода Кул Гали до Мажита Гафури, Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля.