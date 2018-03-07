В Елабуге родителям расскажут о снижении немотивированной агрессии подростков

(Елабуга, 7 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ состоялась презентация нового образовательного курса под названием «Клуб хороших родителей». Практические интерактивные занятия, индивидуальные консультации и другие форматы субботних встреч в рамках нового проекта представили родителям эксперты вуза.

Главная цель проекта – помочь родителям и детям найти общий язык, укрепить доверие и взаимопонимание в семье. Теперь каждую субботу в вузе проходят занятия в интерактивной форме, чтобы участники могли получать практические советы и ответы на волнующие их вопросы. Программа курса также будет включать образовательные лекции и индивидуальные консультации у опытных педагогов.

Проект «Клуб хороших родителей» состоит из четырех модулей, каждый из которых рассчитан на месяц занятий. Например, в марте профессиональные психологи будут рассказывать родителям, как снизить немотивированную агрессию подростков, объяснят причины ее возникновения, также будет организован мастер-класс на тему «Как заглянуть в профессиональное будущее ребенка». Кроме того, лекторы познакомят родителей с основами семейного права, а также поделятся лайфхаками, помогающими при грамотном планировании семейного бюджета.

Первое занятие «Клуб хороших родителей» пройдет 10 марта. Его тема — «Подростковая агрессивность и жестокость: причины и профилактика».