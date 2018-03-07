X5 Retail Group провела благотворительную акцию #продуктывглубинку для пожилых людей Татарстана

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В Татарстане прошла акция #продуктывглубинку для пожилых людей в селах и малых городах республики. Организаторами акции выступили ведущая компания розничной торговли X5 Retail Group и Фонд продовольствия «Русь».

В казанских магазинах торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» в рамках проекта «Корзина доброты» прошел сбор продуктов для пожилых людей, живущих в малых городах и селах Татарстана. Любой желающий мог купить товар, отмеченный символом сердца и оставить его в специальной корзине.

В минувшие выходные волонтеры Фонда продовольствия «Русь» формировали продуктовые наборы и выезжали в районы республики для их передачи нуждающимся. На этот раз акция была приурочена к наступающему празднику — Международному женскому дню.

По результатам акции было собрано 2,5 тыс. наборов — это порядка 13 тонн различной продукции. Один продовольственный набор включает себя подсолнечное масло, консервы, крупу, макароны, чай или кофе и что-нибудь сладкое.

На разных этапах в марафоне приняли участие около 400 волонтеров, рассказала ИА «Татар-информ» представитель Фонда продовольствия «Русь» Анна Алиева.

«Мы обратились к X5 Retail Group и совместно с ними организовали такой проект. Первый марафон был запущен в Москве 2 года назад, но проводился он не столь масштабно. Сейчас мы провели акцию сразу во всех магазинах компании X5 в городе и в дальнейшем собираемся увеличивать объемы собранной продукции», — говорит она.

Раздача продуктов, по словам Алиевой, производится через центры социального обслуживания населения, приходы церквей, благотворительные организации