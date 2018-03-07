Женщины занимают только 15 процентов руководящих постов нижегородской власти

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Женщины занимают только 15 процентов в органах власти Нижнего Новгорода и региона, сообщает ИА NewsNN.

Всего в областном правительстве, Законодательном собрании Нижегородской области и горадминистрации 108 высших должностей. Из них женщины занимают только 16.

В Правительстве Нижегородской области прекрасную половину человечества представляет только министр финансов Ольга Сулима.

В Законодательном собрании региона место спикера занимает мужчина — Евгений Лебедев. Среди четырех его заместителей одна женщина — Ольга Щетинина.

В областном парламенте есть еще три женщины-депутата: член партии «Единая Россия» Марина Еминцева, член партии «Справедливая Россия» Галина Клочкова и зампредседателя комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова.

В администрации дамы занимают 41 процент должностей директоров департаментов и председателей комитетов.

Половину прошлого года Нижний Новгород находился в женских руках. 21 июня 2017 года большинство депутатов местной думы избрали главой города Елизавету Солонченко. Однако 20 декабря она ушла в отставку, уступив место председателя думы гендиректору АО «Завод «Красный якорь» Дмитрию Барыкину. Сама Солонченко осталась его замом.

С 17 января 2018 года Нижний Новгород возглавил Владимир Панов. И.о. губернатора Нижегородской области также является мужчина — Глеб Никитин.