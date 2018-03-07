(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Бензовоз вылетел с трассы в кювет в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об аварии пришло сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112. Очевидцы сообщили, что недалеко от села Ст. Курмашево бензовоз «Мерседес» вылетел с трассы в кювет.

К месту ЧП выехали пожарные ПСЧ №103. Они оперативно отключили аккумулятор у разбившейся автоцистерны и проверили, нет ли утечки топлива. Несмотря на серьезность аварии, цистерна не пострадала.

В ДТП ушиб грудной клетки получил шофер бензовоза.