Казанский ТЮЗ вырастет в театрально-культурный комплекс

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В Казанском театре юного зрителя началась подготовка к созданию театрально-культурного центра. На новых площадях буду проходить фестивали под открытым воздухом, а сам театр оборудует необходимые складские помещения.

«Там есть склады, которые являются памятниками архитектуры XIX века, как и само здание Купеческого собрания, в котором располагается наш театр. Вернулось и само общежитие. Здания давно пришли в негодность, нужно думать, что с ними сделать и чем наполнить. Мы, например, видим во дворе open air площадку, либо театральный дворик. Есть необходимость в еще одной сцене», – считает директор Казанского государственного театра юного зрителя Айгуль Горнышева.

Как отметила Айгуль Горнышева, сейчас театру тесно в стенах одного здания. Более того, нет места даже для реквизиторского склада. Сейчас работа по этому проекту находится в стадии передачи строений и земли театру, впереди – большие исследовательские работы. «Наша задача – чтобы огонь не потухал. В этом году мы только начинаем многолетнее преобразование театра», – закончила она.

