«Ак Барс» проиграл в Хабаровске «Амуру»

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В третьем матче первой серии плей-офф КХЛ казанский «Ак Барс» на выезде проиграл хабаровскому «Амуру» со счетом 1:4, пропустив три первые шайбы в меньшинстве. После двух поражений в Казани дальневосточникам на своем льду обязательно нужно было цепляться за свой домашний шанс. И они блестяще его реализовали, переведя серию в Казань.

Отметим, что в Хабаровск с казанцами прилетели пропустивший из-за повреждения руки второй матч защитник Альберт Яруллин и не участвовавший в первых двух играх ветеран, нападающий Данис Зарипов. Если Яруллина взяли для поддержания командного духа (вряд ли он еще раз сможет сыграть в серии с Хабаровском), то Зарипов вернулся в стартовый состав, дебютировав с данной серии. Он появился в третьей тройке нападения вместо Андрея Попова. Опыт единственного на свете четырехкратного обладателя Кубка Гагарина в плей-офф необходим, что в итоге поняли и в тренерском штабе «Ак Барса». У хозяев можно отметить появление в составе нападающего Дениса Голубева, перебравшегося в «Амур» из «Ак Барса» по ходу сезона.

Учитывая семичасовую разницу во времени (например, по московскому времени тренировались сегодня казанцы в Хабаровске в три часа ночи), физиологических проблем у гостей было больше, чем у хозяев. Да и размеры площадки на «Платинум Арене» не европейские, а канадские. Атмосферу в зале подогревала местная рок-группа, игравшая вживую во время игры.

Сама игра же началась предсказуемо бурно, вспыхнув, как костер от ведра бензина. Прошло всего 37 секунд, как на льду разгорелась драка. Финскому защитнику «Ак Барса» Атте Охтамаа пришлось отвечать на тумаки налетевшего на него канадского форварда «Амура» Александра Пикара. В итоге канадец порвал ремешок на шлеме соперника, а удалили обоих.

Первая драка воодушевила дальневосточников, полетевших вперед, как на крыльях. У ворот Эмиля Гарипова стало жарко, в первые минуты матча он трудился не покладая рук.

Нельзя не отметить отменную подготовку к матчу местных телевизионщиков. После того, как арбитры удалили Пикара и Охтамаа, наставник гостей Зинэтула Билялетдинов высказал арбитрам в лицо все, что он думает об их работе, используя при этом и непечатные слова, которые попали в эфир.

Но гости не ждали другого начала от хозяев. Спокойно отбились, а второй по счету бросок по воротам финского голкипера «Амура» Юхи Метсола стал для хозяев роковым. Поборовшийся у бортика Роб Клинкхаммер завладел шайбой, отдал ее Станиславу Галиеву. Бросок Галиева Метсола отбил, но Владимир Ткачев был тут как тут, мгновенно добив шайбу в сетку, 0:1. Хозяева очень активно играли даже в меньшинстве.

Хабаровчане были настроены очень агрессивно и раз за разом стали нарушать правила. Был момент, когда хозяева остались втроем против полной пятерки гостей на 70 секунд. Однако, как и в первых двух матчах серии, «барсы» не использовали такую возможность. Не идет у казанцев игра в большинстве, это сквозь зубы признает и Билялетдинов. Между тем, ровно половину первого периода, 10 минут, дальневосточники провели в меньшинстве.

Но с начала второго периода удаляться раз за разом стали уже казанцы. И с третьего раза хозяева своим шансом воспользовались. Владислав Ушенин хорошим кистевым броском послал шайбу в ближнюю девятку над плечом Гарипова, 1:1.

Мог вскоре вновь вывести гостей вперед Джастин Азеведо, но из выгоднейшей позиции на пятачке он не смог переиграть Метсолу. За 12 минут периода казанцы заработали 8 минут штрафа, но в меньшинстве пару раз едва не забили в ходе опаснейших контратак. К концу периода гости догнали и перегнали соперника по удалениям, (14 минут против 12), за что и поплатились.

Вполне объяснимо, что игра проходила под диктовку воодушевленного «Амура», «барсы» вынуждены были постоянно обороняться. После жесткого, но правильного силового приема Артема Лукоянова был вынужден покинуть площадку ветерана хозяев, капитана «Амура» защитника Виталия Атюшова, немало в свое время поигравший за «Ак Барс». В итоге больше на лед Атюшов не выходил.

Но хабаровчане второй раз в матче реализовали численное преимущество, после дальнего броска Максима Кондратьева Вячеслав Литовченко подправил полет шайбы, 2:1. Хозяева перестали удаляться, что сразу дало им преимущество. Гарипов же с досады расколотил свою клюшку об лед, обслуживающему персоналу дворца пришлось убирать щепки.

А едва команды сыграли 39 секунд в третьем периоде, как хозяева еще раз наглядно продемонстрировали гостям, как нужно играть в большинстве. Дорого обошлось «барсам» удаление Никиты Лямкина на 4 минуты: они пропустили две шайбы. Вновь Литовченко подставил клюшку после дальнего броска Кондратьева, 3:1. Правда, этот гол был засчитан только после видеопросмотра, во время которого рядом с арбитром стоял официальный представитель «Амура», позволявший себе вмешиваться в работу судей. Это было видно на экранах телевизоров.

Восьмая команда конференции «Амур» переигрывает первую команду «Ак Барс». Конечно, фавориты бросились вперед, чтобы отыграться. Хозяева же вполне резонно постепенно отошли назад, благо преимущество в две шайбы позволяло это делать. Порой гости запирали хабаровчан в их зоне в равных составах. Опасных моментов у ворот «Амура» хватало, но Метсола был безупречен.

Ключевой момент поединка, за 6-40 до конца хозяева остаются втроем против пятерки «барсов» на две минуты. В третий раз за три матча серии казанцы получили такой огромный численный перевес. Такой шанс для «Ак Барса» спасти игру. Две минуты играть в расстановке «пять на три», потом еще две минуты «пять на четыре»! Арбитры четко разобрались в непростой игровой ситуации.

Пауза в игре: проблема с табло в «Платинум Арене», время живой музыки от местной рок-группы. Как и ранее, большинство «пять на три» гости не реализовали. Вопрос к тренерам команды. А под занавес свою шайбу забросил и другой Ушенин, Вячеслав, завершив выход «три в один» хорошим кистевым броском. Словом, «Амур» победил вполне заслуженно.

Счет в серии до четырех побед стал 1-2, следующий матч пройдет 8 марта в Хабаровске.

«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Шайбы забросили: Вл.Ушенин (26), Литовченко (39, 41), Вяч.Ушенин (59) — Ткачев (5). Штраф: 24-20.

«Ак Барс»: Гарипов. Марков-Лямкин, Секач-Ландер-Азеведо; Токранов-Батыршин, Клинкхаммер-Ткачев-Галиев; Охтамаа-Манухов, Лукоянов-Зарипов-Потапов; Сидоров, Косов-Свитов-Бурмистров.