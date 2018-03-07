В Китае создали полностью воспроизводящую речь электронную систему

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В компании Baidu (Пекин, КНР) создана электронная система, воспроизводящая человеческую речь, точно копируя ее уникальные характеристики, сообщает Naked Science.

Система, названная Deep Voice, работает на основе машинного обучения. Специалисты «тренировали» ее более 800 часов, используя записи 2400 разных голосов. В результате Deep Voice настолько точно передает тембр и интонации голоса, что его звучание неотличимо от настоящей речи. Кроме того, система умеет изменять голос, делая его мужским вместо женского, и придавать ему иностранный акцент.

Разработчики системы считают, что она найдет применение в разных сферах жизни. Она может использоваться, например, для автоматического синхронного перевода, озвучивания книг, фильмов и видеоигр. Deep Voice может также вернуть голос тем, кто утратил возможность говорить, или развлекать детей чтением сказок.

«Это настоящий технический прорыв. Мы решили сложнейшую генеративную проблему — смогли синтезировать живую речь со всеми ее особенностями», — рассказал один из создателей Deep Voice Лео Зу.