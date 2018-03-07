(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). 89 жителям Татарстана выплачены долги по зарплате за минувшую неделю. Мониторинг ситуации на рынке труда продолжается, сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

На предприятиях Татарстана за неделю долги по зарплате уменьшились на 700 тыс рублей. Еще два предприятия частично рассчитались с образовавшимися долгами. Инвестиционно-холдинговая компания «Татгазинвест» в Высокогорском районе, работающая в сфере строительства, выплатила 10 работникам 124 тыс рублей. Проектно-строительная фирма «Гидромонтаж» в Заинском районе, занимающаяся обрабатывающим производством, выплатила 79 работникам 582 тыс рублей.

В республике проводится системная работа по снижению задолженности по заработной плате, оперативно принимаются меры по ее сокращению. Так, в течение 2017 года специалисты Прокуратуры РТ и Минтруда РТ провели 660 проверок, в результате которых было выявлено 178 работодателей, не отчитавшихся о наличии долгов.



