(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В Чистополе 28-летний мужчина осужден за публичное оскорбление полицейского, сообщили ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Инцидент произошел в середине января текущего года. Пьяный мужчина, находясь на своем рабочем месте, стал проявлять агрессию и оскорблять коллег. Сотрудники компании вызвали полицию. Прибывший на место происшествия участковый попытался угомонить дебошира, но это только раззадорило подвыпившего мужчину. Он грубо оскорбил стража правопорядка.

Мужчину осудили по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» и назначили наказание в виде 150 часов обязательных работ.