(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Аграрный самолет Т-500 будут собирать в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил генеральный директор ООО «Фирма «МВЕН» Виктор Ермоленко.

«Мы участвуем в кооперации, сборка самолетов будет проходить в Казани», — отметил Ермоленко.

Ранее сообщалось, что ОНПП «Технология» (входит в ГК «Ростех») выпустит специализированные воздушные судна для авиахимработ Т-500 в рамках стратегии по увеличению объема гражданской продукции. До конца 2018 года планируется выпустить 30 самолетов.

«Проект Т-500 обладает большим потенциалом развития: в 2018 году мы планируем выпустить 30 воздушных судов, а с 2019 года готовы выйти на мощность 120 самолетов в год», — отметил индустриальный директор кластера вооружения госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

Самолет создается государственным научным центром РФ «ОНПП «Технология» и ООО «МВЕН». Судно было впервые представлено на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017.