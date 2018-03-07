Предпринимательница из Татарстана подарила Путину икону Казанской Божией Матери

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Президенту России Владимиру Путину вручили икону Казанской Божией Матери, сообщает информационный портал Самарской области CityTraffic.
Подарок российскому лидеру вручила генеральный директор и владелец сети магазинов «Бахетле» Муслима Латыпова.
Владимир Путин находится в Самаре с рабочим визитом. Президент России посетил Самарский БКК и встретился с женщинами-предпринимателями. Он осмотрел производственные цеха, попробовал самарский хлеб, а также поздравил работниц с грядущим Международным женским днем.