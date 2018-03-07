Укравшего 670 кубометров речного песка предпринимателя осудят в Татарстане

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Укравшего 670 кубометров речного песка предпринимателя судят в Татарстане, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В начале февраля 2017 года руководитель строительной компании ООО «Тайфун» организовал незаконную добычу песка в прибрежной полосе реки Свияга возле деревни Берляш Апастовского района.

За время своей нелегальной деятельности предприниматель похитил свыше 660 кубометров горной породы. Сумма ущерба составила чуть больше 100 тысяч рублей.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Кража». Свою вину подсудимый признал лишь частично, но возместил ущерб в полном объеме.