Владимир Чагин: Мы верим в нашего лидера

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Быть честными перед собой и окружающими, не бояться ставить амбициозные задачи и покорять новые вершины посоветовал сегодня волонтерам известный автогонщик Владимир Чагин.

Семикратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков, директор «КАМАЗ-Автоспорт», общественный деятель и доверенное лицо действующего Президента РФ Владимира Путина сегодня посетил региональный избирательный штаб кандидата в Президенты России.

«Мы собрались, чтобы сверить часы, проверить – одна ли у нас кровь, идеология, стремления. Уверен, что это именно так, и мы все идем в одну сторону – вперед. Нужно быть полезными стране, и мы верим в нашего лидера», — подчеркнул легенда мирового автоспорта.

«Я абсолютно внутренне поддерживаю взгляды Путина. Я и наша команда “КАМАЗ-Мастер” видим изменения в нашей стране, которые проходят с начала 2000-х. Мы прекрасно помним, в какой яме мы в силу обстоятельств были в 90-х, и какой потом начался подъем», — отметил он.

Владимир Чагин поделился, что именно спорт развивает в человеке лидерские качества. И это личным примером подтверждают и сам Владимир Путин, и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Не боится запачкать руки в автомобильной смазке и полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич, буквально накануне побывавший в гостях у легендарной команды.

«Чтобы быть первым, нужно делать то, что не могут все остальные. Второе место занимают те, кто не смог занять первое. Есть только один победитель, и нужно всегда идти к победе», — уверен чемпион. И это относится и к бизнесу, и промышленности, и к спорту, и к большой политике.

«Нужно иметь цель. С этого все начинается. Если есть цель, то ты к ней идешь. Ты оцениваешь – насколько полезно ты провел каждый момент, час, день. Не выполнить цель, отказаться от нее – это предательство в высшей степени. Ставить перед собой амбициозные задачи – в нашем русском характере», — уверен Чагин.

Цель настоящего России – развитие. Экономическое, социальное, культурное. Новые достижения и новые задачи. Все то, что происходило с начала 21 века, и происходит сейчас. «Останавливаться нельзя! Иначе мы снова рискуем отстать», — предостерегает чемпион.

Риск отстать есть, если не уделять достаточно внимания кадровому вопросу. «Являясь работодателем, зная, что такое потребность в кадрах, специалистах, мы ищем толковую молодежь: грамотных конструкторов, технологов, ходим в технические вузы и с первых курсов ищем толковых ребят, поддерживаем их, чтобы они, завершив вуз, остались у нас, поднимали наш регион, нашу страну», — поделился Владимир Чагин.

Сейчас вопросы профориентации поднимают уже не с вуза, а со старших классов школ. Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию РФ объявил о старте именно такой программы — «Билет в будущее». И это правильно, уверен директор «КАМАЗ-Автоспорт». Столь же верным решением было развитие в стране движения WorldSkills. В 2019 году Казань принимает мировой чемпионат.

Больше всего вопросов к Владимиру Чагину поступило именно об автоспорте. Легендарный гонщик рассказал и о том, какой режим соблюдает, и о том, что второй по значимости спорт в его жизни – это хоккей, рассказал о том, что в этом году у «КАМАЗ-Мастера» — юбилей. Команде исполнилось 30 лет. Поделился ощущениями – каково это — понимать, что твоя победа – это достижение всей страны.

«Когда даешь повод, чтобы на автомобиль российского производства ребята закрепили флаг страны, а мы как успешный регион имеем право крепить два флага: слева – России, справа – Татарстана. И вот машина мчится к финишу с двумя флагами – это неописуемая гордость за страну», — поделился он.

И каждая такая победа – это плюс к узнаванию и уровню доверия к России. «В конце 80-х мало кто знал за пределами СССР, что такое КАМАЗ. Сегодня, даже бедуин в Африке, видя нашу машину, кричит: “О! КАМАЗ, Россия! Путин!”», — рассказал автогонщик.

Поинтересовались волонтеры и впечатлениями от личных встреч покорителя «Ралли Дакар» с Президентом России. «Каждый из нас что-то знает, обладает информацией. Руководитель города, республики – еще большей. А представляете, какими качествами должен обладать человек, руководящий страной. И уметь не обмануть ожиданий. Я рад, что в моей жизни есть люди, которым я могу верить на слово. И я рад и счастлив, что к числу таких людей я могу относить Владимира Владимировича», — сообщил Владимир Чагин.

В завершение встречи он подписал и оставил на память штабу миниатюрную копию гоночного «КАМАЗа» – того самого, на котором в середине 90-х годов прошлого века гонщики «КАМАЗ-Мастер» впервые добились победы в «Ралли Дакар».

Тем временем, региональные штабы других кандидатов в Президенты России активно занимаются агитацией. Волонтеры Ксении Собчак распространяют газеты в оживленных точках Казани. Сторонники Григория Явлинского предпочитают поквартирный обход.

Недавно представители почти всех региональных избирательных штабов, в том числе руководитель штаба Бориса Титова Александра Юманова и руководитель регионального избирательного штаба Павла Грудинина – Артем Прокофьев, принимали участие в очередной – третьей по счету планерке штабов, на площадке Высшей школы журналистики КФУ.