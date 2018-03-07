В Менделеевске за неделю сократилось число безработных

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). За неделю число безработных снизилось лишь в одном городе Татарстана — Менделеевске. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В пяти моногородах Татарстана за прошедшую неделю увеличилось число официально зарегистрированных в службах занятости безработных.

Так, в Набережных Челнах на этой неделе насчитывается 1225 официально зарегистрированных безработных, что на 27 человек больше, чем неделей ранее.

Также за неделю увеличилось количество безработных в Зеленодольске, Чистополе, Елабуге и Камских Полянах. Согласно данным на 6 марта, в этих городах на учете в центрах занятости населения числятся в общей сложности 1667 человек.

В Нижнекамске количество людей, состоящих на учете в центре занятости, в течение недели не изменилось и по-прежнему составляет 1263 человека.