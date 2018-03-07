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Общество

В Менделеевске за неделю сократилось число безработных

7 марта 2018, 23:12

В шести моногородах республики на учете в службах занятости состоят более 4 тыс. человек.
Свыше 13 тысяч безработных зарегистрировано в Татарстане
В Татарстане насчитывается свыше 14,7 тысячи официально безработных
Рост количества безработных регистрируется в ряде моногородов Татарстана
В Татарстане уровень регистрируемой безработицы – 0,72 процента
За неделю безработица в Татарстане снизилась на 0,02 процента

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). За неделю число безработных снизилось лишь в одном городе Татарстана — Менделеевске. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В пяти моногородах Татарстана за прошедшую неделю увеличилось число официально зарегистрированных в службах занятости безработных.

Так, в Набережных Челнах на этой неделе насчитывается 1225 официально зарегистрированных безработных, что на 27 человек больше, чем неделей ранее.

Также за неделю увеличилось количество безработных в Зеленодольске, Чистополе, Елабуге и Камских Полянах. Согласно данным на 6 марта, в этих городах на учете в центрах занятости населения числятся в общей сложности 1667 человек.

В Нижнекамске количество людей, состоящих на учете в центре занятости, в течение недели не изменилось и по-прежнему составляет 1263 человека.

 


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