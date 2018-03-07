Руководитель «Тотального диктанта»: У Казани есть шанс стать столицей акции

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). У Казани есть большой шанс стать следующей столицей всемирной образовательной акции «Тотальный диктант». Об этом сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ» заявила директор фонда «Тотальный диктант», член Совета по русскому языку при Президенте РФ Ольга Ребковец.

Новшество акции этого года – выбор столицы «Тотального диктанта», ей стал Владивосток, отметила спикер.

«Нам понравилась инициатива выбора столицы “Тотального диктанта”. Это новая интрига акции, повод обратить внимание на города и возможность для их развития. Казань в этом году заявлялась на участие в конкурсе, но не прошла в финал. У Казани с большим опытом, уникальной историей и национальным многообразием есть большие шансы стать столицей акции. Конкурс проводился впервые. Надеемся, что в следующем году увидим Казань в числе серьезных претендентов с яркой интересной программой», – рассказала Ребковец.

Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант» состоится 14 апреля.