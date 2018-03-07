Российские школьники получат «Билет в будущее» с 1 сентября

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Проект по профориентации школьников с 6-го по 11-й классы «Билет в будущее» стартует в России в начале учебного года, пишут «Известия».

Профориентационные задания для школьников существуют и сейчас, но новый проект отличается масштабностью. Также в разработке тестов участвовали профессиональные представители реального сектора, сообщили в пресс-службе WorldSkills Russia.

Акцент в проекте «Билет в будущее» сделан на цифровую ээкономику и профессии, связанные с ИТ-технологиями. Каждый участник примерит на себя как минимум по две профессии из двух блоков, цифровые и аналоговые. По цифровым специальностям запланированы онлайн-курсы с педагогом продолжительностью до месяца. По аналоговым — практика на площадке, которая займет от полутора до четырех часов.

В феврале 2018 года по итогам форума «Наставник» реализовать эту инициативу поручил Президент России Владимир Путин.