Наталия Фишман и телеведущая Анастасия поддержали акцию по ранней диагностике рака груди

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Помощник Президента РТ Наталия Фишман и телеведущая ТК «Эфир» Анастасия поддержали акцию по ранней диагностике рака груди.

Социальная акция #япрошла проводится сегодня в казанском торговом центре «Мега».

«Мы должны внимательно относиться к своему здоровью. У нас есть возможность лечиться, выздоравливать, следить за собой, вовремя обнаруживать болезни и жить долго. Я проверила себя, слава Богу, ничего страшного не нашли, это во-первых. Во-вторых, очень важно, чтобы мы говорили о проблеме рака груди, поддерживали людей», — отметила Наталия Фишман.

К слову, среди раков-убийц злокачественные новообразования молочной железы занимают четвертое место в Татарстане. Опережают рак груди по смертности населения только рак легкого, желудка и колоректальный рак.