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Наталия Фишман и телеведущая Анастасия поддержали акцию по ранней диагностике рака груди

7 марта 2018, 14:58 , Фото: Ильнар Тухбатов

Наталия Фишман и телеведущая Анастасия поддержали акцию по ранней диагностике рака груди Девушки прошли обследование сегодня в казанской «Меге».

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Помощник Президента РТ Наталия Фишман и телеведущая ТК «Эфир» Анастасия поддержали акцию по ранней диагностике рака груди.

Социальная акция #япрошла проводится сегодня в казанском торговом центре «Мега».

«Мы должны внимательно относиться к своему здоровью. У нас есть возможность лечиться, выздоравливать, следить за собой, вовремя обнаруживать болезни и жить долго. Я проверила себя, слава Богу, ничего страшного не нашли, это во-первых. Во-вторых, очень важно, чтобы мы говорили о проблеме рака груди, поддерживали людей», — отметила Наталия Фишман. 

К слову, среди раков-убийц злокачественные новообразования молочной железы занимают четвертое место в Татарстане. Опережают рак груди по смертности населения только рак легкого, желудка и колоректальный рак.


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