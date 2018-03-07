Печатающее микроткани устройство позволит изучать лекарства против рака

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Исследователи из американского университета Пердью разработали устройство, позволяющее печатать микроткани, сообщает научный портал EurekAlert.

Принцип работы устройства схож с 3D-принтером, однако новая разработка печатает микроткани в более мелком масштабе. Так, ученые смогли напечатать реалистичную раковую среду из полимера.

«Мы могли бы использовать нашу систему как платформу для исследования лекарств», — рассказал доктор Луис Солорио, член научной группы. Обычно поиску средств для лечения болезни мешает невозможность экспериментировать с метастазами, наблюдать за их реакцией на препараты. Возможность воссоздавать раковую среду позволит проводить исследования такого рода.