Райхан Халитов: В номере журнала «Идель» я сам себе не понравился

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Артур Хисматулин). Встреча читателей и авторов с редакцией журнала «Идель» состоялась в первые дни марта в Центральной городской библиотеке в Казани. Литературное кафе «Калитка» в последние два года уверенно заявило о себе как площадка, выполняющая функции ЛИТО. Здесь проходят творческие вечера и дискуссии, собираются поэты и прозаики.

Во время презентаци февральского номера герой обложки — печально известный тревел-блогер Райхан Халитов — сообщил о том, что сам себе в этом интервью не понравился. «Сам не понял, почему. Сидит человек и как будто хвастается. Я там какой-то не очень. Меня еще там назвали антигероем», — сказал Райхан.

Напомним, спустя полтора года после страшного ДТП в Индии татарстанский тревел-блогер, сумевший автостопом объехать всю Азию, рассказал «Идели» о том, как делать трипы без денег, почему путешественник не имеет национальности и какие уроки для себя извлек после месяцев на больничной койке.

«Родился 5 августа 1988 года. В Казани. Характер скверный. Не женат», — представился казанский путешественник.

Сын уважаемого в республике историка архитектуры, профессора КГАСУ Нияза Халитова, занимавшегося изучением Старо-Татарской слободы, Райхан получил классическое образование: закончил сначала Татарскую гимназию им. Ш. Марджани при К(П)ФУ, затем, в 2010 году, Академию государственного и муниципального управления при Президенте Татарстана. Молодой парень подавал большие надежды, радовал семью и учителей, не бунтуя против системы, а используя ее возможности: в середине университетского курса Райхан брал годовой перерыв ради стажировки в университете Арканзаса (США) по грантовой правительственной программе для одаренных татарстанцев «Алгарыш».

«Год в Америке был сказочным. Фактически за три месяца я научился не просто хорошо говорить и понимать английский, я научился думать на нем. Я купил себе нетбук и печатал на нем конспекты. Сидел на лекциях, иногда переключаясь на Skype, где общался с семьей на татарском, „ВКонтакте“, где переписывался с друзьями уже на русском, параллельно печатал конспект на английском, — вспоминает Райхан. — Надо сказать, что знание языка значительно облегчало для меня каждое из моих будущих путешествий, открывало многие двери».

«В какой-то степени я ощущаю себя татарином. Но даже татарином я себя не ощущаю целиком. Когда я путешествовал, я встречал много людей, которые эмигрировали и давно живут вдали от дома. Я понял, что путешествующий русский — это уже не русский, а путешествующий татарин — не татарин. Мы — другие, и все мы друг на друга похожи», — сказал Халитов в интервью «Идели».

Райхан процитировал текст о себе со страниц журнала: «Возможно, кто-то из наших читателей сочтет героя февральского номера скорее антигероем. Мы не ставили перед собой задачу давать оценку Райхану Халитову, мы также не утверждаем, что он — собирательный образ современного молодого татарина. Райхан Халитов — просто яркий персонаж поколения миллениалов, за короткое время (в силу разных обстоятельств) приковавший к себе внимание всего Татарстана. Через год нашему герою исполнится 30 лет».

Райхан Халитов также сообщил, что многие его знакомые читали этот материал в «Идели» и поздравляли его с публикацией.

На вопрос, не подписался ли он на журнал, блогер ответил честно: «Нет».

Теперь уже бывший тревел-блогер подрабатывает репетиторством в онлайн-школе (преподает английский язык) и планирует поездку во Вьетнам.