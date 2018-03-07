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Наука и образование

Ольга Ребковец: Казань внесет большой вклад в национальную статистику «Тотального диктанта»

7 марта 2018, 16:02

В этом году подсчитают количество участников разных национальностей, которые написали диктант на русском языке.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Национальное многообразие Татарстана подвигло организаторов проекта «Тотальный диктант» к подведению новой статистики. После проведения акции в этом году будет определено число участвовавших в ней представителей разных национальностей. Об этом сегодня на пресс-конференции ИА «Татар-информ» сообщила директор фонда «Тотальный диктант», член Совета по русскому языку при Президенте РФ Ольга Ребковец.

Спикер рассказала, что вчера побывала в Доме дружбы народов Татарстана, и ее поразило большое количество национально-культурных автономий республики.

«Национальное многообразие, которое мы увидели там, рассказы о том, как эти сообщества вместе пишут диктант на русском языке, подвигли нас на то, чтобы подвести еще одну статистику. Ранее шел подсчет городов и стран, участвующих в акции. В этом году по итогам диктанта хотим составить перечень национальностей. Мы понимаем, что Казань внесет большой вклад в то, что эта статистика будет весомой и разнообразной», – отметила она. 

Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант» состоится 14 апреля.


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