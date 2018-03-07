Казанский ТЮЗ представит в этом году две премьеры

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 12 апреля в Казанском театре юного зрителя состоится последняя премьера 85-го сезона «Выстрел». Сразу же после премьерного показа начнется работа над новым спектаклем.

Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции директор Казанского государственного театра юного зрителя Айгуль Горнышева. «Главный режиссер нашего театра Туфан Имамутдинов представит спектакль на писанные по повести А. С. Пушкина “Выстрел”. Эту работу мы подготовили на грантовые средства Союза театральных деятелей Татарстана, которые получили в прошлом году. К полученным 300 тысячам рублей, правда, нам пришлось искать дополнительное финансирование, но уже через месяыц мы готовы представить спектакль нашему зрителю», – сообщила она.

По словам директора театра, сразу после премьеры в ТЮЗ приедет российский театральный режиссер Борис Цейтлин. В Казани он приступит к постановке спектакля по роману Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня». Премьера ожидается также в этом году, в начале нового театрального сезона.

