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Татарстанцы смогут обсудить изменения в закон РТ о государственной гражданской службе

7 марта 2018, 22:40

Документ размещен для общественного обсуждения на портале «Открытый Татарстан».
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Жителям Татарстана предлагают обсудить проект закона РТ «О внесении изменений в закон Республики Татарстан "О государственной гражданской службе РТ"». Документ размещен для общественного обсуждения на портале «Открытый Татарстан».

Законопроект разработан в целях приведения республиканского закона в соответствие с федеральным законодательством.

Проектом закона РТ предусматривается создание и использование на основании указа Президента РТ о государственной информационной системе в области госслужбы, которая должна быть совместима с федеральной государственной информационной системой. Автором законопроекта выступил депутат Госсовета РТ Альберт Хабибуллин.

Обсуждение документа продлится до 12 марта.
 


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