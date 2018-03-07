Татарстанцы смогут обсудить изменения в закон РТ о государственной гражданской службе

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Жителям Татарстана предлагают обсудить проект закона РТ «О внесении изменений в закон Республики Татарстан "О государственной гражданской службе РТ"». Документ размещен для общественного обсуждения на портале «Открытый Татарстан».
Законопроект разработан в целях приведения республиканского закона в соответствие с федеральным законодательством.
Проектом закона РТ предусматривается создание и использование на основании указа Президента РТ о государственной информационной системе в области госслужбы, которая должна быть совместима с федеральной государственной информационной системой. Автором законопроекта выступил депутат Госсовета РТ Альберт Хабибуллин.
Обсуждение документа продлится до 12 марта.