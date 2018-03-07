Объявившийся брат Филиппа Киркорова готов пройти ДНК-тест на родство

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Бывший солист группы «Экс-ББ» Александр Матвеев заявил, что мог бы оказаться родным братом Филиппа Киркорова, пишет "КП".

Матвеев рассказал, что его мама и отец Филиппа Киркорова – Бедрос имели близкие отношения. По словам музыканта, роман случился много лет назад, в Сочи. Чтобы подтвердить свои слова, он готов сделать ДНК-тест.

Матвеев отметил внешнее сходство – свое и Киркорова. Также оба «брата» носят 44-й размер обуви и ростом метр девяносто два. Кроме этого, Александр чувствует «родную кровь».

Бедрос Киркоров назвал заявления предполагаемого сына «бредом». По его словам, в Сочи он познакомился со своей женой Викторией, ей он никогда не изменял. Киркоров-старший также предположил, что Матвеев таким образом хочет сделать себе пиар с помощью знаменитой фамилии. Делать ДНК-тест Бедрос Киркоров отказался.

«Мне сегодня много звонили с телевидения, предлагали пойти на программу, сделать ДНК-тест. Подобные разговоры оскорбляют память моей жены», – заявил он.