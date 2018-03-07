(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Во всех школах Казани открылась фотовыставка «Моя Россия», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В экспозиции 20 широкоформатных фотографий, где изображены живописные и удивительные уголки страны: мраморный каньон Рускеала в Карелии, Малиновое озеро на Алтае, Кунгурская ледяная пещера, вулкан Креницына на Курилах и другие природные памятники.

Особенность выставки в том, что фотографии снабжены описанием этих мест и сравнениями, которые облегчат информацию. Например, длина Кунгурской пещеры равна расстоянию между станциями казанского метрополитена «Проспект Победы» и «Суконная слобода», а водопад Текелю на Оби — чуть выше высоток Казанского федерального университета.