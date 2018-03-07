Посол РФ в США обсудил с председателем сената США отношения между странами

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Посол РФ в США Анатолий Антонов обсудил с сенатором-республиканцем Оррином Хэтчем пути восстановления межпарламентского диалога между Россией и США и перспективы развития отношений между ними, пишут «Известия».

«Обе стороны согласились с важностью восстановления нормальной жизни в наших отношениях», — сообщается по поводу встречи в аккаунте российского посольства в Twitter.

Оррин Хэтч — один из самых опытных сенаторов в истории США. Он работает в законодательной системе страны с 1977 года.

Сейчас Оррин Хэтч занимает вторую по значимости должность в сенате США — временный президент (председатель) сената.