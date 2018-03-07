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«Ленинград» выпустил клип про суперженщину к 8 Марта

7 марта 2018, 15:06 , Фото: кадр из клипа

«Ленинград» выпустил клип про суперженщину к 8 Марта Создателями нового ролика стали сценаристы Павел Сидоров и Федор Кан.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Группа «Ленинград» во главе с фронтменом Сергеем Шнуровым выпустила новый клип на песню «Не Париж», который стал подарком всем женщинам к 8 Марта. Блокбастер опубликован на канале группы в YouTube.

Создателями нового ролика стали сценаристы Павел Сидоров и Федор Кан. Сидоров выступил также в роли режиссера, а Кан – продюсера. Главной героиней в исполнении Юлии Александровой они сделали домохозяйку, которая ведет двойную жизнь.

Дома она играет роль послушной домохозяйки, а за пределами его становится роковой красоткой, участвует в перестрелках и даже отправляется в космос, чтобы поймать метеорит, падающий на их дом в преддверии выборов Президента.

В финале ролика муж, которого сыграл Сергей Бурунов, говорит жене: «А я посуду помыл», на что она отвечает: «Ты мой герой».


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