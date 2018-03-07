В Казани обсудили модернизацию тепловых сетей до 2033 года

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел совещание по вопросам развития системы теплоснабжения Казани. Соответствующая информация размещена на сайте Правительства Татарстана.

Участники совещания рассмотрели план модернизации тепловых сетей в столице Татарстана до 2033 года, вопросы повышения экономичности и энергоэффективности выработки тепла, а также обеспечения бесперебойной работы всех систем.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, замминистра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов, руководитель исполкома Казани Денис Калинкин, а также руководители энергетических предприятий республики.