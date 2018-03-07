Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

В Казани обсудили модернизацию тепловых сетей до 2033 года

7 марта 2018, 12:56

В Доме Правительства РТ прошло совещание под руководством Алексея Песошина.
Более 2 млрд. рублей составила общая задолженность потребителей в РТ за тепло и горячую воду
Начало отопительного сезона не означает, что батареи сразу во всех домах станут теплыми – А.Песошин
К реконструкции теплосетей приступили в Елабуге
На капремонт тепловодов Набережных Челнов в 2009 году направят 250 млн. рублей
В Якутске завершается ремонт теплотрассы, поврежденной «КАМАЗом»

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел совещание по вопросам развития системы теплоснабжения Казани. Соответствующая информация размещена на сайте Правительства Татарстана.

Участники совещания рассмотрели план модернизации тепловых сетей в столице Татарстана до 2033 года, вопросы повышения экономичности и энергоэффективности выработки тепла, а также обеспечения бесперебойной работы всех систем.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, замминистра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов, руководитель исполкома Казани Денис Калинкин, а также руководители энергетических предприятий республики.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter