Полицейских из Балтасинского района подозревают в должностных преступлениях

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Сотрудников отдела полиции Балтасинского района подозревают в должностных преступлениях, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следователей, в ОМВД России по Балтасинскому району поступило сообщение о том, что в специализированном магазине ООО «Светофор» в селе Карелино якобы торгуют не отвечающим требованиям безопасности алкоголем.

На основании данной информации в марте 2017 года начальник отдела полиции распорядился провести осмотр торговой точки. В процессе правоохранители изъяли 2200 бутылок водки и 120 бутылок коньяка. На момент изъятия спиртное не имело признаков подделки.

Полицейские изъяли всю партию спиртного разом, вместо того чтобы забрать часть продукции на экспертизу. После исследования стало ясно, что госстандарты не нарушены, однако часть продукции вернули лишь в сентябре 2017 года, а большую часть – в январе 2018 года. Все это время алкоголь хранили в подвале отдела полиции, нарушая необходимые условия.

В апреле 2017 года в том же магазине полицейские изъяли 160 бутылок водки и 240 бутылок вискового напитка. После экспертизы водку вернули в сентябре 2017 года, а остальное только в январе этого года.

Также 26 февраля этого года полицейские в процессе очередного мероприятия в этой же торговой точке изъяли еще 146 бутылок коньяка. Установлено, что ранее эту партию уже изымали и по ней имелось заключение эксперта, согласно которому алкоголь соответствовал ГОСТу.

Следователи считают, что неправомерные действия полицейских повлекли материальные затраты владельцев магазина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение служебных полномочий» и «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».