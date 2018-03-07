В доме 10-3 комплекса «Салават Купере» справили новоселье более 400 татарстанцев

(Казань, 7 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). В дом 10-3 жилого комплекса «Салават Купере» заселились более 400 жителей республики. Это новоселье завершает строительство 10-го квартала микрорайона, сообщили в пресс-службе Госжилфонда при Президенте РТ.

Там отметили, что новоселами многоквартирного дома стали участники республиканской программы соципотеки, врачи-грантополучатели, переселенцы из аварийного жилья, ветераны ВОВ и молодые семьи.

Новоселье произошло в преддверии Международного женского дня, напомнил руководитель подрядной организации Владимир Никишов.

«Мы надеемся, что наш построенный квартал будет жить долго и без проблем. Работа была проведена очень большая, она дает возможность предоставить комфортные жилищные условия и развитую инфраструктуру», — отметил Владимир Никишов.

В числе счастливых новоселов оказались и Кудрат и Лилия Валиуллины. В их семье двое детей шестилетний Куддус и четырехлетняя Лейла. Раньше большая семья ютилась в небольшой 20-метровой комнате общежития. Но благодаря программе соципотеки все изменилось — сегодня они въехали в комфортную квартиру площадью 64 кв. м.

Глава семейства Валиуллиных является предпринимателем, его жена Лилия — специалист по учебно-методической работе в КФУ. Зайдя в свою новую квартиру, она не смогла скрыть эмоций.

«Испытываем восторг! Сегодня я получила самый лучший подарок к женскому празднику. Особенно радостно за детей, что у них будет своя комната. Квартира просторная, окна выходят на детскую площадку», — радуется Лилия Валиуллина.

Она добавила, что теперь сможет без опаски выпускать детей на прогулки во двор и планирует отдать их в детский сад, расположенный неподалеку. Оценила многодетная мать и наличие в шаговой доступности магазина, поликлиники и школы.

«Район очень хороший, для особенно для нас. Недалеко Зеленодольск, где живут наши родные», — заключила новосел.

В Госжилфонде отметили, что сейчас в «Салават Купере» идет строительство второй очереди комплекса (7-й,8-й кварталы — прим. Т-и). В нее входят еще 10 домов на 2,9 тыс. квартир.

Напомним, что программа соципотеки является уникальным проектом. Его цель — обеспечить татарстанцев доступным жильем с чистовой отделкой в новых домах. Программа стартовала в 2005 году. Ее участникам предоставляются жилые помещения с рассрочкой платежей и оформлением в собственность после полного взноса средств.

При этом сроки рассрочки могут достигать 28,5 лет, в зависимости от стажа работы участников и первоначального взноса. В счет погашения соципотеки можно использовать компенсацию при рождении ребенка размером 200 тыс. рублей. Такая возможность дополнительно поддерживает татарстанские семьи, подчеркнули в Госжилфонде РТ.