ForumAvia удалил список погибших при крушении Ан-26, в котором были два татарстанца

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Администрация авиационного тематического ресурса ForumAvia удалила опубликованный ранее список погибших при крушении российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии 6 марта.

«Как вы должны понимать, администрация ресурса не имеет отношения к тому, что публикуют на форуме его участники. Удалили именно потому, что это не подтвердилось», – заявила администрация форума.

Опубликованный на ресурсе список состоял из 26 фамилий. В нем значились два уроженца Татарстана. Один из них лично опроверг информацию о своей гибели, отметив, что жив и здоров. Другой житель республики недавно заходил в свой аккаунт в «ВКонтакте» и даже «репостнул» к себе на страницу новость о своей гибели.

Самолет Ан-26 российских ВКС потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в сирийской провинции Латакия. В самолете находилось 39 человек.