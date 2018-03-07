Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Путин был уверен, что присоединение Крыма приведет к санкциям

7 марта 2018, 12:44

Президент РФ отмечает, что страны, которые ведут антироссийскую политику, сами пострадают от таких действий.
Путин о диверсификации в ОПК: Иногда даже не верится, что мы все это делаем
Путин: Родина ждет победителей из Сирии
Путин о санкциях США: Невозможно бесконечно терпеть хамство, придется отвечать
Путин освободил от уплаты налогов попавших под санкции физлиц
Путин решил не высылать американских дипломатов в ответ на новые санкции США

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин не сомневался в том, что присоединение Крыма приведет к введению антироссийских санкций. Такое мнение о выразил в интервью в фильме «Миропорядок 2018».

«Не сомневался. Конечно. Непонятно было, в какой форме это будет сделано. Но, принимая решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира», — сказал Президент РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин уверен, что антироссийские санкции негативно скажутся на тех странах, которые ведут антироссийскую политику.

Ограничения против РФ ввели ЕС и США в конце июля 2014 года, когда отношения с Москвой ухудшились после ситуации в Крыму и на Украине. Россия приняла ответные меры, запретив импорт продовольственных товаров из стран ЕС.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter