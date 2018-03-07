Путин был уверен, что присоединение Крыма приведет к санкциям

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин не сомневался в том, что присоединение Крыма приведет к введению антироссийских санкций. Такое мнение о выразил в интервью в фильме «Миропорядок 2018».

«Не сомневался. Конечно. Непонятно было, в какой форме это будет сделано. Но, принимая решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира», — сказал Президент РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин уверен, что антироссийские санкции негативно скажутся на тех странах, которые ведут антироссийскую политику.

Ограничения против РФ ввели ЕС и США в конце июля 2014 года, когда отношения с Москвой ухудшились после ситуации в Крыму и на Украине. Россия приняла ответные меры, запретив импорт продовольственных товаров из стран ЕС.