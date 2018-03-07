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Общество

В Набережных Челнах проверят отказывающиеся от кортов школы

7 марта 2018, 12:42

Некоторые школы отказываются от строительства кортов из-за того, что их нужно будет чистить, рассказал депутат городского Совета.
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(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах проверят работу руководителей школ и детских садов, заявил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на заседании городского Совета. 

Поводом для проверки стало заявление депутата, гендиректора ГК «Кориб» Олега Коробченко.

«Со многими мы очень плотно и хорошо работаем, но есть такие, с которыми сложно. Предлагаешь директору корт построить. А он: „Зачем? Его же чистить надо будет“», — отметил депутат.

Градоначальник возмутился сложившейся ситуацией: «Как это так, отказываться от спортплощадки, потому что ее чистить надо?».


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