В Набережных Челнах проверят отказывающиеся от кортов школы

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах проверят работу руководителей школ и детских садов, заявил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на заседании городского Совета.

Поводом для проверки стало заявление депутата, гендиректора ГК «Кориб» Олега Коробченко.

«Со многими мы очень плотно и хорошо работаем, но есть такие, с которыми сложно. Предлагаешь директору корт построить. А он: „Зачем? Его же чистить надо будет“», — отметил депутат.

Градоначальник возмутился сложившейся ситуацией: «Как это так, отказываться от спортплощадки, потому что ее чистить надо?».