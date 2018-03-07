Утилизационный сбор для автомобилей может быть повышен уже в марте

(Казань, 7 марта, «Татар-информ»). Постановление Правительства РФ, определяющее уровень повышения утилизационного сбора для автомобилей согласовано и может быть подписано до конца марта, сообщает ТАСС.

Размер индексации утилизационного сбора составит 15 — 17,5 процентов. Разница зависит от категорий транспортных средств, их экологичности, а также от объемов производства и импорта.

Индексация не приведет к подорожанию производимых в РФ автомобилей из-за большого объема средств, привлекаемых из федерального бюджета на поддержку российского автопрома. В 2018 — 2020 годах на нее будет ежегодно выделяться более 125 млрд рублей.

В эту сумму входят субсидии на стимулирование спроса, производственные затраты и выполнение производителями экологических требований, прокомментировали в Министерстве промышленности и торговли РФ.